La OCDE constata caída récord de la ayuda al desarrollo en 2025, según datos preliminares

Esta reducción, que supone un récord, afectó principalmente a los cinco mayores donantes: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido, que concentraron el 95,7 % del descenso, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe.

El descenso fue generalizado, con 26 de los 34 países del CAD que redujeron sus contribuciones. Solo ocho, entre ellos España, rompieron esa tendencia.

Estados Unidos explicó por sí solo el 75,1 % de la caída, tras reducir su ayuda en un 56,9 %, la mayor disminución anual registrada por un país, constató la OCDE.

También se registraron recortes significativos en Alemania (-17,4 %), Francia (-10,9 %), Reino Unido (-10,8 %) y Japón (-5,6 %). Por primera vez, los cinco principales donantes redujeron simultáneamente su ayuda pública al desarrollo.

Aún así, Alemania se convirtió en 2025 en el mayor proveedor mundial de ayuda, con 29.100 millones de dólares en 2025, por delante de Estados Unidos.

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España, según los datos preliminares de la OCDE, aumentó su APD en un 10,7 % en 2025, impulsada principalmente por incrementos en la ayuda bilateral y humanitaria.

Ese aumento sitúa a España entre los países que superan el crecimiento medio de la APD en Europa, destacando su apoyo a los refugiados y a programas de cooperación técnica y desarrollo en África y América Latina.

Los otros países que incrementaron la ayuda fueron Dinamarca (3 % ), Hungría (45,7 %), Luxemburgo (8,9 %), Italia (0,03 %), Islandia (3,6 %), Noruega (1,7 %) y Suecia (9,6 %).

Entre los donantes, solo Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia superaron el objetivo del 0,7 % de su renta nacional bruta destinado a ayuda al desarrollo.

En cuanto a la Unión Europea en su conjunto, los 23 países miembros del CAD que forman parte de la UE redujeron su APD un 9,8 % en 2025, hasta 86.500 millones de dólares.

Esta disminución se debió tanto a la caída de la APD multilateral como de la bilateral. Las instituciones de la UE aportaron 34.600 millones de dólares a Ucrania, un aumento del 65,2 % respecto a 2024, lo que compensó parcialmente la reducción general de la APD de los Estados miembros.

De hecho, la ayuda bilateral destinada a Ucrania se redujo un 38,2 % entre los países del CAD, hasta 10.300 millones de dólares, debido en gran medida a la fuerte disminución de la contribución de Estados Unidos. Sin embargo, gracias a las aportaciones de las instituciones de la UE, el total destinado a Kiev alcanzó un récord de 44.900 millones de dólares, un 18,7 % más que en 2024.

Los países del G7 representaron, por su parte, el 69,1 % de la APD total en 2025, por debajo del umbral del 70 % por primera vez desde 2012.

En cuanto a las contribuciones al sistema de Naciones Unidas, registraron la mayor caída jamás observada (-27 %), impulsadas principalmente por los recortes estadounidenses, según la OCDE, que publicará las cifras definitivas en diciembre próximo.

Por último, la ayuda dirigida a África, África subsahariana y los países menos avanzados tuvo caídas significativas, de entre el 23 % y el 26 % en 2025, según los datos preliminares de la OCDE.