La OCDE ve a México rezagado en productividad e informalidad

El informe Fundamentos para el crecimiento y la Competitividad 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconoce al mismo tiempo que la tasa de desempleo en México se encuentra en niveles históricamente bajos.

Subraya también que la inversión repuntó entre 2021 y 2024, apoyada por proyectos públicos de infraestructura en el sur, región que también identificó como la menos productiva, contrario al norte del país.

Sin embargo, sostiene que para reactivar la productividad México debe mejorar su capital humano, reducir la informalidad, cerrar brechas de infraestructura y logística, y expandir la generación renovable para apoyar la descarbonización y atraer más inversión extranjera.

En educación, la OCDE indicó que, aunque el acceso es casi universal, una proporción importante de estudiantes abandona el sistema sin terminar la secundaria, la calidad educativa sigue estancada, por debajo del promedio del organismo, y persisten amplias brechas regionales.

Añadió que el 75 % de los empleadores reporta dificultades para cubrir vacantes por falta de habilidades adecuadas.

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Por ello recomendó tutorías focalizadas para alumnos rezagados, atender necesidades de formación docente y alinear la universidad y la educación técnica con la demanda laboral, mediante consultas sistemáticas con empresas a nivel estatal.

El reporte añadió que la participación laboral femenina es del 50 %, todavía por debajo de otros países de la OCDE y de América Latina, afectada por las cargas domésticas y de cuidados y por jornadas escolares cortas.

Por ello planteó una red federal de cuidados infantiles asequibles y de calidad, más escuelas primarias de tiempo completo y una ampliación de los servicios formales de cuidado para personas mayores.

También alertó que cerca del 55 % de los trabajadores se mantiene en la informalidad, una de las tasas más altas de la OCDE, lo que golpea la productividad, debilita la base fiscal y contribuye a que México tenga la menor recaudación tributaria respecto al PIB dentro del organismo.

A ello se suman trabas regulatorias para formalizar empresas, rezagos logísticos, falta de análisis costo-beneficio transparentes en grandes obras y subinversión crónica en redes eléctricas.

En energía, pidió reglas que impulsen la participación privada en renovables y priorizar inversión pública en transmisión y distribución.

Como avances, también destacó reformas laborales y al sistema pensionario en los dos últimos años, mejorando los mecanismos para resolución de disputas, menores tiempos para resolver disputas en la materia debido a los nuevos centros laborales de conciliación y arbitraje, y mejora del nivel mínimo de las pensiones a jubilados, entre otras.