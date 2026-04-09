Meloni descarta elecciones anticipadas o cambios de ministros tras perder su referéndum

"Desde hace semanas, he estado leyendo relatos insólitos sobre las consecuencias del referéndum. Se habla constantemente de la inminente dimisión del gobierno, de remodelaciones del gabinete, de una segunda, tercera o cuarta fase de gobierno. De un nuevo comienzo", comenzó su discurso Meloni en la Cámara de los diputados, a donde acudió para informar sobre la derrota y la situación internacional.

Y aseguró: "No hay necesidad de reiniciar, dado que el gobierno nunca ha dejado de trabajar y lleva días haciéndolo, como hemos visto, para evitar las consecuencias de la crisis internacional e implementar medidas adicionales. Tampoco se necesitan nuevas políticas, porque las nuestras siempre han estado contempladas en el programa de gobierno".

Aseveró que su gobierno "goza de una confianza inquebrantable", gracias a una "sólida mayoría" de la que dijo sentirse "orgullosa".

También alejó la hipótesis de malestares entre sus socios en el Ejecutivo y agradeció su labor a los dos vicepresidentes, Matteo Salvini de la Liga y Antonio Tajano de Forza Italia, asegurando que se "enorgullece" de estar a su lado.

Sobre el resultado del referéndum, donde una mayoría votó "No" a la reforma como pretendía la oposición, Meloni reafirmó que respeta el resultado pero que lamenta "haber perdido la oportunidad de modernizar el país".

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La hipótesis de una reorganización en el Ejecutivo surgió en los medios después de que dimitieran dos altos cargos del Ministerio de Justicia: el subsecretario Andrea Delmastro, tras una polémica por sus vínculos con la hija de un mafioso y una condena en primera instancia por revelación de secretos oficiales, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi, cuestionada por declaraciones contra los jueces.

La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, presentó asimismo su dimisión el pasado 25 de marzo, después de que Meloni se la pidiera públicamente.