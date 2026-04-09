Meloni reclama eliminar las "restricciones" a la circulación en el estrecho de Ormuz

Meloni compareció para informar de la posición del Gobierno tras perder el referéndum sobre la reforma de la magistratura y la situación internacional, incluidas las negociaciones para un acuerdo de paz en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Hemos estado cerca del punto de no retorno, pero ahora tenemos una pequeña perspectiva de paz, que debemos perseguir con determinación. Italia aplaude al (primer ministro) pakistaní (Shehbaz) Sharif, quien ha emprendido estas difíciles negociaciones con el apoyo de otros actores regionales", afirmó la mandataria.

Expresó su deseo de que "las conversaciones de paz que comenzarán en unas horas en Islamabad fortalezcan los puntos generales del acuerdo e incluyan las prioridades que Italia, junto con sus socios europeos, ha respaldado desde el primer día".

Al mismo tiempo, adelantó que "si se produce una nueva escalada" del conflicto en Irán, Italia tendrá que "considerar seriamente la posibilidad de una respuesta europea similar en enfoque y herramientas a la empleada durante la pandemia".

"En ese caso, no debería ser tabú debatir la posible suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: no una excepción para los Estados miembros individualmente, sino una medida generalizada", explicó.

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Meloni también recalcó que Italia condena cualquier forma de violación del alto el fuego.

Y agregó que sobre el acuerdo debe incluir el cese "permanente de las hostilidades, cese de los ataques contra los países del Golfo" y también "las operaciones militares en el Líbano".

Así como de debe garantizar el "restablecimiento total de la libertad de circulación en el estrecho de Ormuz, que no debe estar sujeta a ninguna restricción, como parece haber ocurrido en las últimas horas".

Sobre la circulación en el estrecho de Ormuz, Meloni advirtió que "si Irán lograra imponer aranceles adicionales al tránsito por el estrecho, esto podría tener consecuencias económicas impredecibles y alterar los flujos comerciales".

"Por lo tanto, para Italia y sus socios europeos y occidentales, es prioritario que se restablezca plenamente la libertad de navegación a las condiciones anteriores al 28 de febrero, con el fin de normalizar la tensa situación en los mercados de energía, materias primas críticas, fertilizantes y otros productos esenciales para nuestra economía", agregó.

Meloni defendió su relación con Estados Unidos y señaló que hay "que trabajar para unir a ambos lados del Atlántico" así como "trabajar para fortalecer la OTAN, que representa, por un lado, el foro político donde se concilian los intereses estadounidenses y europeos".

Pero, agregó, que "por otro lado, como es habitual entre aliados, debemos hablar con claridad incluso cuando no estamos de acuerdo" y citó los casos de los aranceles o las críticas a los soldados operativos en Afganistán, a quienes se les tildó de "inútiles" o la defensa de Groenlandia.