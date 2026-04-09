Ministro de Exteriores español pide a su homólogo iraní un esfuerzo para mantener tregua

Albares informó de esa conversación este jueves en declaraciones a la prensa en el Congreso, donde comparece en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Señaló también que al titular de Exteriores iraní le solicitó además que "ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chiitas de la región para que también detengan los ataques".

E igualmente, que se garantice "lo antes posible" el paso libre y seguro de cualquier barco de cualquier nacionalidad por el estrecho de Ormuz.

Sobre el frágil alcanzado entre EE.UU. e Irán, el ministro señaló que es "impensable" que un alto el fuego que se consolide no incluya el cese de los ataques a Líbano, que ha seguido sufriendo intensos bombardeos israelíes.

Según Albares, solo estos dos países conocen exactamente los términos del alto el fuego, pero, a su juicio, Líbano tiene que estar incluido-

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"Lo que está ocurriendo en Líbano es una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad", denunció Albares.

Precisamente, el día en que se abría "un rayo de esperanza" con este alto el fuego de dos semanas, Israel ejecutó "el ataque más brutal" desde que empezó la ofensiva en Líbano", recordó el ministro.

Ante este panorama, recordó que España ya solicitó la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel: "Es una petición que ya habíamos realizado y está ahí y sigue encima de la mesa por la inaceptable situación de Gaza, pero en estos momentos se añade una situación absolutamente inaceptable" en Líbano.

En la ronda de conversaciones que Albares mantuvo el miércoles por la noche, habló también con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, a quien trasladó el apoyo de España para que su labor de mediación "llegue a buen puerto" y que cuente con el país para lo que considere necesario.

Y conversó con otros de sus homólogos del Golfo (Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait), a los que manifestó su solidaridad por los ataques "injustificados" de Irán.

En su comparecencia ante la comisión, Albares explicó que la política exterior de España tiene tres objetivos claros: cesar los bombardeos sobre Irán y que el alto el fuego incluya a Líbano; que Irán pare sus ataques sobre los países del Golfo y también los de los grupos no estatales de la región; y tercero, tiene que abrirse el estrecho de Ormuz "sin distinción alguna".

España rechaza una guerra "contraria al derecho internacional sobre la que no hemos sido ni informados ni consultados", insistió.