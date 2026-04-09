Muere a los 95 años el actor alemán Mario Adorf

Nacido en Zúrich en 1930, su salto a la fama se dio con su papel de asesino en serie en el thriller político 'El diablo ataca de noche' (1957), tras el cual se le encasilló a menudo en el rol del villano.

Así fue también en 'Winnetou' (1963), también conocida en español como 'El guerrero' o 'Furia Apache', donde encarnó al malvado Santer en un filme de culto que le granjeó para siempre un lugar en los corazones del público alemán.

Trabajó con directores de renombre internacional como Rainer Werner Fassbinder -en 'Lola' (1981)-, Sam Peckinpah -'Juramento de Venganza', también conocida como 'Mayor Dundee' (1965)- o Sergio Corbucci -en 'Los especialistas' (1969)-.

También interpretó a Mussolini en la cinta italiana 'El delito Matteotti' (1973) y al padre en la versión fílmica de la novela de Günter Grass 'El tambor de hojalata' estrenada en 1979, aunque en las décadas siguientes pasó a asumir papeles de patriarca familiar.

Distinguido con una larga lista de premios alemanes y europeos, Adorf también se destacó en series televisivas, se desempeñó como doblador y publicó varios volúmenes de relatos cortos.