Oleada de profanaciones de tumbas en Austria para robar dientes de oro

La Policía de esa región austríaca señala que desconocidos han abierto tumbas y criptas en varios cementerios y que en los cadáveres ahí enterrados se han constatado fracturas en las mandíbulas y ausencia de dientes que apuntan a una posible extracción de dientes de oro.

La investigación no ha podido aún verificar que se hayan producido robos, ya que los familiares no han podido constatar si los fallecidos fueron enterrados con dientes de oro u otras pertenencias de valor.

La Policía sí confirma que las tumbas profanadas no pertenecen a ninguna etnia, grupo o comunidad en particular, y cree que los hechos tuvieron lugar durante la noche.

La Policía ya encontró en otoño de 2024 unas 40 tumbas abiertas en diversos cementerios de Viena, aunque no se ha confirmado su vinculación con el caso actual.

Las autoridades informan de que han reforzado las medidas de seguridad en los cementerios y que trabajan para encontrar a los autores de las profanaciones, una tarea para la que han pedido la colaboración ciudadana.