Películas de Chile y Costa Rica competirán en la sección Una cierta mirada de Cannes

Maurel llegará con 'Soy tu animal materno', pero ya ha hecho historia al lograr que Costa Rica esté presente por primera vez en la selección oficial del certamen de la Costa Azul francesa, según explicó el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

"Son como sorpresas que vienen", explicó el encargado de la selección de Cannes sobre esta cinta, que le sorprendió por venir de un país que, a priori, no es considerado como una gran potencia del cine latinoamericano, como sí lo son Brasil o Argentina.

Es el segundo largometraje de Maurel tras 'Tengo sueños eléctricos', de 2022, pero el de 2026 no será su primer paso por Cannes, ya que participó en la sección paralela de la Semana de la Crítica con su cortometraje 'Lucía en el limbo', de 2019.

En cuanto a Martelli, conocida por '1976', participará también con su segundo largometraje como directora, 'El deshielo'.

La cinta está ambientado en 1992 y trata la historia de una niña de diez años y de su amistad con una joven esquiadora alemana que desaparece, con un reparto en el que participan Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic, entre otros.

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Latinoamérica estará igual presente en Cannes, aunque fuera de competición, con un documental argentino, 'El partido', sobre el emblemático choque entre la selección albiceleste e Inglaterra en el Mundial de fútbol de México 86, atravesado por las tensiones políticas entre las dos naciones tras la Guerra de las Malvinas.

Dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, se verá en la sección Cannes Première.