Sudán enfrenta "la mayor crisis humanitaria" del mundo tras tres años de guerra, según ONG

A pocos días de cumplirse el tercer aniversario del inicio de la guerra, aproximadamente dos tercios de la población sudanesa necesita ayuda humanitaria urgente para sobrevivir, destacó en una videoconferencia Manuel Sánchez Montero, director general de Acción Contra el Hambre.

Asimismo, señaló que "Sudán no solo es la mayor crisis humanitaria del momento, sino una de las mayores de los últimos 50 años".

Más de 24 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda; sin embargo, el plan de respuesta al hambre solo cuenta con el 16 % de la financiación necesaria, según señalaron los expertos de la organización.

"La hambruna no es un término genérico que deba usarse a la ligera, sino que representa la clasificación más extrema de inseguridad alimentaria", afirmó Paloma Martín, directora de operaciones en África de Acción Contra el Hambre.

Sánchez Montero agregó que dos zonas de Sudán ya han sido declaradas en estado de hambruna, lo que significa que en esos lugares ya se cumplen los tres criterios: mortalidad, desnutrición y falta de alimentos.

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Además, advirtió que el país se encuentra en un "círculo vicioso entre el conflicto que causa hambre y el hambre que se utiliza como arma de guerra".

"Antes de la guerra el 80 % de la población de Sudán vivía de la agricultura", destacó Martín; ahora la población sufre graves problemas de liquidez y las consecuencias de la hiperinflación, que afectan de forma directa el acceso a los alimentos básicos.

Asimismo, este escenario se ve agravado por el colapso del sistema de salud, con entre el 70 % y el 80 % de los centros de salud inoperativos en las zonas de conflicto, lo que impide las vacunaciones y los partos seguros, según los expertos.

Por su parte, Samy Guessabi, director de la organización en Sudán, ofreció cifras alarmantes sobre el impacto en la infancia: "Se estima que más de 500.000 niños podrían morir de desnutrición en Sudán".

Los trabajadores humanitarios también se han convertido en blanco de la violencia, afirmó Luis Eguiluz, experto en seguridad global, quien informó que "desde el inicio de la guerra, ya han sido asesinados 100 trabajadores humanitarios, principalmente sudaneses".

Además de la "violencia directa y el uso de drones o francotiradores", los equipos se enfrentan a barreras administrativas, infraestructura destruida y condiciones climáticas adversas, como inundaciones recurrentes.

La situación en Sudán ha sido descrita como una "policrisis" donde la violencia de género constituye uno de los pilares más alarmantes de la emergencia humanitaria.

"Estamos hablando de más de 12 millones de mujeres y niñas en riesgo de sufrir violencia”, denunció Guessabi.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciada el 15 de abril de 2023 ha sumido al país en la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU, y de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos unas 400.000 personas pueden haber perdido la vida durante el conflicto.