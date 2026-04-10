EE.UU. celebra que Argentina declare grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

"Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el audaz paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina", escribió el Departamento de Estado en un mensaje en X.
"Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como por su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto", añadió.
Tras ser declarado 'persona non grata' por el Gobierno de Milei, Tehrani abandonó el sábado el país suramericano.
La medida fue adoptada como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el Gobierno argentino, contenía acusaciones "falsas, ofensivas e improcedentes" contra el país y sus autoridades, tras la decisión del presidente argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.
La Cancillería argentina afirmó que el país "no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía".
La decisión de Argentina se da en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos, principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, contra Irán, desde que la república islámica fue atacada el pasado 28 de febrero.