La derecha española acusa al Gobierno de "exportar un problema migratorio a la UE"

Núñez Feijóo aseguró que "muchos colegas europeos" le han transmitido su "preocupación por la regularización masiva que está impulsando" España, donde gobierna el líder socialista Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros planea aprobar de forma inminente, posiblemente el próximo martes 14 de abril, la regularización extraordinaria que concederá permiso de residencia al menos a medio millón de migrantes que viven en España sin documentación en regla. Deben carecer de antecedentes penales y demostrar una residencia mínima de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Esa regularización "se está adoptando contra el criterio común de Europa, pero también contra la voluntad expresada por la mayoría del Congreso y del Senado" españoles, dijo Núñez Feijoo en el foro European Pulse Forum, organizado por el medio Politico y la asesoría BeBartlet, que se celebra hasta este viernes en Barcelona.

"Quiero que España -argumentó-, y por tanto también Europa, tenga capacidad de decisión sobre quién entra y en qué condiciones, y que tenga controles suficientes sobre algo tan obvio como los antecedentes penales y policiales de las personas que van a convivir con nosotros, que vengan con disposición a trabajar y que nadie abra las puertas masivamente a inmigrantes irregulares".

"Y quiero que recuperemos el control de nuestras fronteras", apostilló, pues la Unión Europea "debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos", y remarcó que los socios europeos "comparten que la solución a este problema no es el descontrol migratorio".