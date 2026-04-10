La líder opositora de Taiwán confía en recibir "algún día" a Xi Jinping en la isla

"Los intercambios deben ser recíprocos. Espero sinceramente que algún día tenga la oportunidad de recibir y dar la bienvenida en Taiwán al secretario general Xi y a todos los presentes", aseveró Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición taiwanesa.

En declaraciones difundidas por el KMT al término de la reunión, la política de 56 años también instó a Pekín a impulsar la "confianza política mutua" para facilitar el regreso de Taiwán a foros como la Asamblea Mundial de la Salud o la Organización de Aviación Civil Internacional.

Pekín, que considera a la isla autogobernada como "parte inalienable" de su territorio, ha restringido la participación de Taiwán en organismos internacionales como parte de su estrategia de presión sobre el Ejecutivo isleño, encabezado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista.

"La integración económica regional es clave para el desarrollo de Taiwán, y la cooperación económica a través del estrecho puede complementar su participación en dicha integración", agregó Cheng, y sugirió que ambas partes deberían "explorar" la adhesión de Taiwán a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Este encuentro, el primero entre dirigentes del Partido Comunista chino y del KMT en casi una década, se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y tras años de creciente presión militar de China sobre Taiwán.