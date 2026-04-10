Precios de los combustibles impulsan inflación en Brasil

La inflación llegó a 4,14% interanual en marzo pasado. La variación mensual fue de 0,88%, su nivel más alto desde febrero de 2025, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en un comunicado.

El alza se debe a los precios de los combustibles, especialmente la gasolina (4,59%), un rubro que se había reducido el mes pasado.

El diésel, esencial para el transporte de carga en Brasil, pasó de un aumento de 0,23% en febrero a 13,90% en marzo. También aumentaron los alimentos (1,56%), un rubro vulnerable a variaciones en los costos de transporte.

Mercados mundiales de energía

Los mercados mundiales de energía se han visto sacudidos por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, arteria estratégica para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, por efecto de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

“En algunos subítems, especialmente los combustibles, ya se siente el efecto de las incertidumbres en el escenario internacional”, dijo Fernando Gonçalves, gerente del IBGE citado en la nota.

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Brasil importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible, ya que su red logística se basa principalmente en el transporte de cargas por camión.

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En las gasolineras el diésel aumentó casi un 24% desde el inicio de la guerra a fines de febrero, según la Agencia Nacional de Petróleo.

Medidas de urgencia

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó esta semana un paquete de medidas para frenar el alza de precios de combustibles provocada por la guerra en Oriente Medio.

Entre otras, las disposiciones incluyen subvenciones al diésel. También prevé ayudas al sector aeronáutico, ante la expectativa de que el aumento de los combustibles dispare los precios de los pasajes.

Los boletos aéreos también empujaron la inflación en marzo, con un alza de 6,08%, según el IBGE.

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La mayor economía latinoamericana mantuvo en marzo el aumento de precios dentro de la meta de entre 1,5% y 4,5% definida por el Banco Central.

Brasil va a elecciones generales en octubre de este año. El aumento de los precios es una de las principales preocupaciones de los votantes, según sondeos.