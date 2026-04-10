Starmer y Trump abordan la necesidad de tener plan para restablecer libertad de navegación

En la conversación, Starmer explicó a Trump las conversaciones que mantiene actualmente con los líderes de los países del golfo Pérsico y con militares de esa región a fin de reabrir Ormuz, por donde pasa una buena parte del petróleo que se consume a nivel global.

"Acordaron que, ahora que existe un alto el fuego y un acuerdo para abrir el estrecho, estamos en la siguiente etapa para encontrar una solución", añadió el portavoz oficial.

El primer ministro británico tiene previsto regresar hoy al Reino Unido tras visitar Catar, Baréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Starmer considera que los barcos que transitan por Ormuz deben tener navegación "libre de peaje" como parte del alto el fuego de dos semanas alcanzado esta semana entre EE.UU. e Irán, en medio de la inquietud de que los iraníes pretenden cobrar por el paso a través del estrecho.