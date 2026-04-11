El papa pide a los jóvenes españoles difundir esperanza y que la Iglesia recobre su ardor

El mensaje ha sido leído esta tarde por el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, en la 'Fiesta de la Resurrección' que miles de jóvenes celebran en la plaza de Cibeles de Madrid, que irá seguida de un concierto del grupo Hakuna junto a la banda de rumba francesa Gipsy Kings y Liz Mitchell, una de las cantantes originales del grupo musical Boney M.

En sus palabras dirigidas a los jóvenes católicos españoles, el papa afirma que "el mundo necesita oír hablar de Cristo y verlo en las obras de los cristianos que viven la novedad del bautismo. Hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente".

El papa, repasando el Evangelio de San Mateo, explicó que tras la resurrección de Jesús de Nazaret "muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron" y se aparecieron.

Este pasaje bíblico le sirvió para hablar de una fe que "irrumpe" en la cotidianidad y la vida de las personas y para recordar a los "mártires" de la España del "siglo pasado", sin especificarlos.

"La Pascua, por tanto, no queda encerrada en el sepulcro; irrumpe en la ciudad y entra en la cotidianidad a través de la vida de los hombres. Y eso sigue ocurriendo hoy. Ha ocurrido ya a lo largo de la historia", subrayó.

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Y agregó: "Lo veis en vuestros compatriotas que, en el siglo pasado, fueron mártires y testigos de Jesús; en ellos, la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo fidelidad, fortaleza y entrega. No estáis llamados sólo a recordarlos, sino a apoyaros en su ejemplo para que Cristo vuelva a pasar por vuestras calles, para que la Iglesia recobre ardor, para que la verdad del Evangelio abra esos sepulcros en que se han convertido tantos corazones".

Asimismo, el pontífice estadounidense propuso una fe marcada por la armonía y la unidad que sea capaz de "consumir toda tibieza interior, toda resignación y toda mediocridad espiritual":

"Que entre allí donde la fe se ha debilitado, donde el entusiasmo apostólico se ha apagado, donde el cristianismo corre el riesgo de volverse costumbre sin ardor", instó.

El mensaje de León XIV se produce a menos de dos meses del viaje que tiene previsto realizar a España del 6 al 12 de junio y que marcará el regreso de un papa al país tras quince años de ausencia.

"Dejaos alcanzar por la Pascua. Apoyaos en el ejemplo de vuestros mártires y honrad su memoria haciendo que vuestras vidas y acciones sean fruto de la semilla fecunda que sembró su sangre", recomendó.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio", concluyó.