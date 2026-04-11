Flávio Bolsonaro se ubica un punto por encima de Lula en las elecciones, según un sondeo

La encuesta, realizada esta semana por el Instituto Datafolha, reflejó un escenario de empate técnico debido al margen de error de dos puntos porcentuales, pero situó por primera vez al primogénito del expresidente Jair Bolsonaro por encima de Lula, con el 46 % de las intenciones de voto, frente al 45 %.

Esta cifra representa un cambio con respecto a mediciones anteriores de la misma encuestadora en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantenía una cómoda ventaja.

Mientras los apoyos a Lula cayeron seis puntos desde finales del año pasado (del 51 % en diciembre al 45 % en abril), Flávio Bolsonaro experimentó un crecimiento de diez puntos en el mismo periodo, escalando desde el 36 % hasta el 46 % actual.

La intención de voto del senador viene creciendo desde que fue anunciado como sucesor y candidato de la ultraderecha a la Presidencia por su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Su candidatura, consolidada como la principal de la oposición para las elecciones de octubre, ya recibió el aval del Partido Liberal (PL), una de las mayores fuerzas políticas en el Congreso, y comienza a ganar apoyo de otras formaciones de centroderecha.

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Lula, por su parte, anunció que aspirará a la reelección en busca de su cuarto mandato presidencial no consecutivo, aunque matizó en una entrevista esta semana que su postulación aún debe ser oficializada por convención nacional del PT, un requisito formal de la Justicia Electoral que el partido deberá cumplir en los próximos meses.

El desgaste del Gobierno y el crecimiento de figuras de la derecha apretaron la disputa, ya que Lula no solo ve reducida su distancia frente a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta, sino que también está más ajustado con otros posibles rivales, como el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el de Minas Gerais, Romeu Zema.

En ambos casos, la diferencia es de tres puntos (45 % de Lula frente al 42 % de los otros candidatos), con un porcentaje de votos blancos, nulos o indecisos en torno al 13%.

En el escenario estipulado para la primera vuelta, Lula mantiene el liderazgo con un 39 %, seguido de cerca por Flávio Bolsonaro con un 35 %.

Sin embargo, el líder progresista lidera hoy el índice de rechazo, con un 48 % de los electores que afirman que no votarían por él "de ninguna manera", mientras un 46 % no optaría por la boleta del candidato de la derecha.

Para este último sondeo se entrevistaron a 2.004 electores de 137 ciudades del país entre el 7 y el 9 de abril y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.