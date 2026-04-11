Guerra en Ucrania: intercambio de prisioneros con Rusia y tregua de dos días.

“El 11 de abril, 175 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por Kiev. A cambio, 175 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”, indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció el juves un alto el fuego, aceptado por su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, que entrará en vigor hoy y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas, indicó el Kremlin.

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Alto el fuego

En las horas previas al inicio del alto el fuego, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.

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En la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, ataques contra edificios residenciales dejaron también 14 heridos, según las autoridades.

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, según indicaron las autoridades instaladas por Moscú.