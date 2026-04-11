Irán y EE. UU. concluyen con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones en Islamabad

"La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones", confirmó una fuente diplomática iraní bajo condición de anonimato.

La radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) apuntó a la posibilidad de que se celebre una nueva ronda de contactos esta misma noche o durante la jornada del domingo, según una fuente cercana a la delegación de Teherán.

"Las conversaciones directas entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos comenzaron a las 16:55 hora local (11:55 GMT) y se extendieron hasta cerca de las 19:00 (14:00 GMT), cuando se realizó un receso para la oración. Tras la pausa, el diálogo se reanudó y se mantiene en curso, interrumpido únicamente por una cena de trabajo entre los equipos negociadores", confirmó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron este sábado su primer contacto directo bajo la mediación de las autoridades de Islamabad, según confirmó la Casa Blanca.

Un alto cargo estadounidense informó en un reporte oficial del departamento de prensa de la delegación que se trató de un encuentro "trilateral cara a cara" en el que también participó el país anfitrión.

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La representación de Washington estuvo encabezada por el vicepresidente, JD Vance, acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, actual yerno de Donald Trump.

La delegación incluyó además al asesor de seguridad nacional de la Vicepresidencia, Andrew Baker, y al asesor especial para asuntos asiáticos, Michael Vance, junto a un "equipo completo de expertos estadounidenses" desplazados a la capital paquistaní.

Por la parte iraní, el liderazgo recayó en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Este careo supone el primer contacto directo y presencial entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo nuclear en 2015, y se sitúa como la reunión de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979.

Según la agencia iraní Tasnim, expertos de ambos países, apoyados por equipos de seguimiento desde Washington, examinan ahora los flecos de la negociación, lo que podría dilatar el proceso más allá de la jornada única prevista inicialmente.