La flotilla solidaria con Gaza ultima los preparativos para salir mañana desde Barcelona

Su portavoz, Saif Abukeshek, indicó este sábado que es una iniciativa de "barcos civiles" contra las agresiones que padecen los pueblos palestino y libanés, pues Israel y Estados Unidos están "violando los derechos humanos" en Oriente Medio, añadió en alusión también a la guerra de Irán.

Israel en particular, recordó, ha seguido bombardeando territorio libanés incluso durante la tregua de paz acordada para tratar de solucionar la grave crisis bélica de Oriente Medio.

Lo mismo ocurre en Gaza, donde en seis meses de tregua Israel ha matado a más de 700 palestinos.

En este contexto, Abukeshek opinó que acciones como la de esta flota civil solidaria con Gaza sirven para "presionar a los gobiernos" del mundo para que "intervengan y hagan su trabajo" en favor de la protección de los derechos humanos.

En septiembre de 2025, una iniciativa similar no pudo completar el objetivo de llegar a Gaza porque los barcos fueron interceptados por Israel.