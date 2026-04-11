La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide exhibe por primera vez su obra en Guatemala

"Atrás de la cámara hay un ojo que es uno mismo con todas las influencias que uno ha tenido de la lectura, la música; si es lo que me enseñó (Manuel) Álvarez Bravo: lea mucho, vea mucha pintura... Entonces yo lo hago como un documento y tomo lo que me sorprende", dijo Iturbide a EFE al reflexionar sobre la importancia de la formación intelectual para capturar la realidad.

Iturbide, galardonada en 2025 con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, asistió a la apertura de su muestra en el emblemático Edificio Lux del Centro Histórico de la capital guatemalteca.

La muestra reúne 74 imágenes emblemáticas que recorren cinco décadas de trayectoria, incluyendo series fundamentales como "Juchitán", "Seris" y "Pájaros".

"Me da mucho gusto compartir mi visión, mi manera de ver con el público, que también va a tener otra manera, o la misma manera de ver que yo", señaló Iturbide sobre su visión artística y la conexión con el espectador.

La fotógrafa destacó que su trabajo, aunque documental, nace de una búsqueda personal y una preparación constante para interpretar lo que encuentra en sus viajes por México y el mundo.

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Asimismo, compartió su entusiasmo por exponer finalmente en tierras guatemaltecas tras haber recorrido recientemente diversas comunidades del país durante la Semana Santa.

"Para mí es un honor que me hayan invitado aquí a Guatemala. Yo ya había venido a ser jurado de fotografía, pero nunca había expuesto, entonces es la primera vez que expongo y me siento muy feliz", enfatizó la fotógrafa.

Entre las obras más destacadas se encuentran la serie "Juchitán", que retrata un matriarcado (en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, México) donde las mujeres administran la economía, y "Seris", que documenta a una comunidad indígena del desierto de Sonora (México) que combina sus tradiciones con elementos modernos como la música grabada.

La exhibición también incluye piezas de sus series "Pájaros", "Cholos" y el registro que realizó de los objetos personales de la pintora Frida Kahlo en su casa de Ciudad de México.

La exhibición, curada por la española Elena Navarro, permanecerá abierta al público con entrada gratuita hasta el próximo 18 de julio.