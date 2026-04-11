Panamá y Costa Rica consolidan alianza para reforzar la seguridad fronteriza

"(El esfuerzo) fortalece el control digital de la frontera y permite una respuesta más efectiva frente al crimen organizado", destacó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Abrego y subrayó además que "la integración operativa entre ambos países eleva la capacidad de anticipación y reacción frente a las amenazas".

Durante el encuentro, Abrego y su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, reafirmaron el compromiso de ambos países de profundizar la cooperación binacional, con especial énfasis en la protección del territorio y la seguridad ciudadana.

Paso Canoas constituye una aduana neurálgica para la región, ya que por ella transita mercancía que llega a Panamá a través del Canal interoceánico y de la Zona Libre de Colón (ZLC), destinada a su comercialización en Centroamérica, así como productos regionales para exportación.

Por su parte, el ministro costarricense calificó la reunión como "efectiva y provechosa", y resaltó la importancia de "una cooperación policial sostenida que permita enfrentar, con mayor contundencia, las estructuras criminales que operan en la región".

Como parte de la agenda, destaca la información oficial, las autoridades inauguraron un nuevo Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en el sector de Progreso, destinado a fortalecer el monitoreo y control de la zona mediante tecnología de vigilancia, incluyendo cámaras y drones, así como el intercambio de información en tiempo real entre ambos países.

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Asimismo, se anunció la entrega de ocho vehículos para reforzar el patrullaje en el área, junto con la intensificación de operativos conjuntos en puntos estratégicos de la frontera.

Las autoridades señalaron que estas medidas permitirán una mayor presencia operativa, una mejor capacidad de respuesta y mayor tranquilidad para las comunidades fronterizas.

Ambos ministros coincidieron en que la coordinación entre Panamá y Costa Rica ha contribuido a mantener una frontera "tranquila, estable y en desarrollo", y adelantaron que en próximos encuentros, incluida una reunión en San José, se impulsarán nuevos acuerdos para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

En este contexto, en febrero de 2024 autoridades de ambos países inauguraron, en el lado costarricense, el Centro de Control Integrado Paso Canoas, una instalación de 14.000 metros cuadrados concebida para agilizar los trámites y el flujo de los cerca de 200 camiones de carga y 800 personas que cruzan diariamente la frontera desde Panamá.

La reunión congregó a altos mandos de las fuerzas públicas de ambas naciones, quienes avanzaron en la articulación de estrategias conjuntas para combatir amenazas como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, bajo un enfoque de acción coordinada e intercambio de inteligencia.

Este acercamiento binacional reafirma el compromiso de ambos países de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y envía un mensaje claro de acción conjunta frente al crimen organizado.