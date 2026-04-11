Partido de empresario armenio apoyado por Putin celebra multitudinario mitin electoral

Como se encuentra bajo arresto domiciliario, Karapetián, cuya liberación ha sido solicitada por el presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a sus partidarios por vídeo en el centro de la capital del país caucásico.

Acusó al gobierno del actual primer ministro armenio, Nikol Pashinián, de condenar a su pueblo a la pobreza y amenazar a los armenios con una nueva guerra si no es reelegido, tras el control de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyán.

"Les prometo que en caso de victoria y mi elección como primer ministro en septiembre todos los meses serán pacíficos", dijo.

Aseguró que reparará las dañadas relaciones con el Kremlin y prometió que Armenia será fuerte tanto ante Estados Unidos como ante China.

A su vez, aseguró que tiene decidido ceder el control de sus activos empresariales a sus hijos, después de que Pashinián aseguró que la compañía eléctrica propiedad de Karapetián ha sido "prácticamente nacionalizada".

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Karapetián, cuya fortuna se estima en 3.200 millones de dólares, cayó en desgracia tras posicionarse a favor de la Iglesia armenia en el abierto conflicto con el Gobierno.

Después de medio año en prisión preventiva por supuestamente llamar a derrocar al poder en el país, Karapetián fue puesto bajo arresto domiciliario en enero pasado.

En una reunión mantenida recientemente en el Kremlin, Putin abogó por la participación en los comicios de "las fuerzas prorrusas", a los que Pashinián respondió que, según la legislación armenia, los candidatos con doble ciudadanía no pueden concurrir en las elecciones.

La prensa destacó la gran tensión que se vivió durante la visita, en la que Pashinián confirmó que seguirá siendo miembro de la Unión Económica Eurasiática liderada por Moscú, pero mantiene como objetivo el ingreso en la Unión Europea (UE) y se mantendrá al margen del brazo militar postsoviético.

Según informaron esta semana medios armenios el partido Contrato Cívico del actual primer ministro lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

"Si las elecciones se celebrasen el próximo domingo, el 24,3% de los encuestados votaría por el partido Contrato Cívico", según se desprende de la encuesta del GALLUP International Association.

Le sigue el partido Armenia Fuerte con el 13,4 % de los votos. En el tercer lugar se sitúa Armenia Próspera del empresario Gagik Tsarukián y, en el cuarto, el bloque Armenia del expresidente Robert Kocharián (5,5%).

Pashinián, en el poder desde 2018, se ha enfrentado en los últimos meses al Kremlin, a la Iglesia Apostólica Armenia y a los partidarios de que Nagorno Karabaj siguiera bajo control armenio.