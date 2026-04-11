Periodistas españoles denuncian el "veto" al fotoperiodismo en los conciertos de Rosalía

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y el Sindicat de la Imatge (UPIFC) manifiestan "preocupación" por "una práctica que, lejos de ser puntual, se reproduce con una "frecuencia creciente" en acontecimientos culturales de gran asistencia de público.

"La limitación o exclusión de profesionales del fotoperiodismo y de la información audiovisual —incluyendo equipos de televisión- en favor de contenidos generados o controlados por las promotoras altera las condiciones de ejercicio de la profesión y condiciona el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural e independiente", según un comunicado conjunto.

Argumentan que la mirada profesional y autónoma de los fotoperiodistas y de los equipos de televisión "aporta contexto, criterio y valor documental a la cobertura periodística".

Por ello, sustituir su trabajo "por imágenes de carácter promocional implica reducir la diversidad de puntos de vista y empobrecer el relato informativo".

Así, instan a los medios de comunicación y a sus empresas a que no acepten ni publiquen esos "contenidos oficiales cedidos", pues pretenden "sustituir la información libre".

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La parte española de la gira internacional 'Lux', nombre de su último disco, comenzó el 30 de marzo de marzo en Madrid, donde actuó cuatro días, y tiene previstos otros tantos conciertos en Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de este mes.

La gira, que comenzó el pasado el 16 de marzo en Lyon (Francia), totalizará 57 conciertos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, para concluir el 3 de septiembre próximo en San Juan (Puerto Rico).