Revelan cómo será el colosal “Arco de Triunfo”, pedido por Trump

Con 76,2 metros de alto, superaría por nueve al Monumento a la Revolución de Ciudad de México, lo que lo convertiría en la estructura de su tipo más grande del mundo y relegaría al Arco de Triunfo de Pionyang al tercer lugar.

El arco, con detalles en oro, también se alzaría por encima del Monumento a Lincoln, de 30 metros de altura, situado justo al otro lado del río Potomac, en el extremo opuesto del puente conmemorativo de Arlington.

También sería claramente visible desde el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, lugar de descanso final de muchos de los héroes militares de la nación.

La estructura “será el ARCO DE TRIUNFO MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO, en cualquier lugar del mundo”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales. “¡Será una incorporación maravillosa al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas por venir!”, agregó.

Dejar huella

El arco es uno de varios proyectos arquitectónicos que Trump ha emprendido para dejar su huella en Washington en su segundo mandato. Entre ellos, un gran salón de baile en la Casa Blanca, duramente criticada por sus detractores, y las renovaciones del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

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Los bocetos y las representaciones generadas por ordenador muestran a una gran dama alada de la Libertad flanqueada por dos águilas -todo dorado- sobre un imponente arco blanco.

Inscripciones doradas rezan “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” en lados opuestos.

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Inspirado en el arco de París

El arco, que recuerda al Arco de Triunfo de París, se propone para una rotonda en Columbia Island, que se encuentra en el río Potomac, que bordea Washington.

Trump, que fue uno de los promotores inmobiliarios más famosos de Estados Unidos antes de entrar en la industria del entretenimiento y posteriormente en la política, ha dicho que se construiría para conmemorar el aniversario número 250 de la fundación de Estados Unidos y la declaración de independencia de 1776 respecto de Gran Bretaña.

Los planos fueron presentados para su revisión a la Comisión Estadounidense de Bellas Artes, una agencia federal encargada de asesorar al presidente en cuestiones de diseño.

Trump destituyó a todos los miembros de la junta en octubre y la llenó de aliados mientras emprende una serie de proyectos de construcción y renovación en toda la capital estadounidense.

El mes pasado, la misma agencia aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro grabada con la efigie de Trump, que se acuñará para el 250º aniversario.