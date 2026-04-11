¿Tienen valor las negociaciones entre Trump e Irán? Analista advierte fractura en régimen iraní

El Gobierno de Donald Trump negocia con representantes del Consejo de los Ayatolás de Irán un acuerdo para el cese de las hostilidades y un próximo fin de la guerra en Oriente Medio,. La mesa de diálogo se instaló en Islamabad, capital pakistaní, que oficia de mediador.

El conflicto bélico estalló el pasado 28 de febrero cuando EE.UU. e Israel lanzaron un ataque conjunto “preventivo” contra Irán con el objetivo de eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio de régimen político en el país persa. Éste reaccionó con represalias bombardeando intereses estadounidenses en la región y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito y suministro global de petróleo desde el Golfo Pérsico.

El ex vicepresidente de Argentina, diplomático y analista internacional, Carlos Ruckauf, opinó sobre las negociaciones que se desarrollan hoy y resaltó que “van a una reunión y el panorama está cada vez peor”, al señalar que existe una fractura en la cúpula iraní.

Según explicó, la Guardia Revolucionaria Islámica -brazo militar ideológico del régimen teocrático- desacredita a los representantes iraníes que participarán en las conversaciones con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

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Dudas sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

En ese sentido, Ruckauf refirió que un eventual acuerdo entre Estados Unidos y los representantes iraníes carecería de valor en los términos actuales.

La delegación iráni que se reunirá con las autoridades estadounidenses está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Explicó que uno de los principales objetivos de la administración Trump es liberar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, zona estratégica bajo control de la Guardia Revolucionaria iraní, que —según afirmó— incluso cobra peaje a las embarcaciones.

“Han convertido el estrecho de Ormuz en un negocio personal de la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto sería tan absurdo como si Argentina y Chile cobraran el paso por el sur. Es una vía natural que no la construyó el ser humano”, sostuvo.

El estrecho de Ormuz, eje estratégico del conflicto

Ruckauf añadió que tomar el control del estrecho de Ormuz no sería imposible para Estados Unidos, dada su capacidad militar. Sin embargo, advirtió que una operación de ese tipo implicaría un “costo de vida importante” para las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, describió que Irán atraviesa una situación de “conducción mosaico”; es decir, con múltiples centros de poder, tras la muerte de varios líderes del régimen, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, bajo bombardeo israeloestadounidense cuando estalló el conflicto en febrero.

“Cada uno de los comandantes hace lo que se le canta”, afirmó.

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China, el actor más interesado en la estabilidad

El ex vicepresidente argentino sostuvo que el país más interesado en la apertura del estrecho de Ormuz no es Estados Unidos, sino China.

Según explicó, el gigante asiático —liderado por el presidente Xi Jinping— depende en gran medida del petróleo proveniente de Oriente Medio, por lo que busca una resolución del conflicto que garantice la estabilidad en el Golfo Pérsico.

En esa línea, indicó que China preferiría el ascenso de un “ayatolá moderado” que no esté alineado con Washington.

No obstante, advirtió que la eliminación de líderes iraníes suele dar lugar a figuras aún más radicalizadas dentro del régimen.

Impacto en la política interna de Estados Unidos

Por otra parte, Ruckauf señaló que la guerra en Oriente Medio podría tener consecuencias en las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, previstas para noviembre, especialmente si el conflicto bélico persiste y el precio del combustible continúa en alza.

Indicó que dentro del propio movimiento político de Trump -conocido como MAGA- existe un creciente descontento por el costo del combustible, lo que podría afectar el escenario electoral.

Posibles escenarios militares

Así también, reveló el analista argentino que, según fuentes que maneja, Trump no enviará contingentes masivos de tropas - como ocurrió en conflictos anteriores como Irak o Vietnam— debido al alto costo político que implicaron esas decisiones para los presidentes de turno.

En cambio, planteó la posibilidad de una intervención terrestre indirecta de Estados Unidos en Irán, a través de fuerzas aliadas.

En ese contexto, mencionó dos posibles actores: los kurdos (una minoría indoeuropea que procura un Estado) y Arabia Saudita —liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman—, país que mantiene una histórica rivalidad político-religiosa con el régimen iraní de mayoría chiita.