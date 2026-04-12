A la UE se le acabó el gas barato ruso y la seguridad gratuita de EE.UU., según el Kremlin

"Estados Unidos los dejó sin seguridad gratuita. Renunció ella misma (la UE). A lo nuestro -hidrocarburos- renunciaron ellos mismos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa.

Peskov acusó a Bruselas de intentar "camuflar" esa decisión con "consideraciones ideológicas superiores, entre comillas", a pesar de que, adujo, el presidente ruso, Vladímir Putin, defendió nada más llegar al poder "la dependencia mutua" entre rusos y europeos como la mejor garantía "en momentos de tensiones políticas".

"Los europeos intentan camuflar sus decisiones miopes con una especie de postura ideológica, como si se tratara de que Rusia es una reencarnación del mal, una amenaza para toda Europa. Por ello, hay que adoptar medidas dirigidas a la supresión estratégica, no sólo a la derrota, sino al aplastamiento total de la Federación rusa. Son intentos muy temerarios", apuntó.

Subrayó que utilizar a Rusia, el mayor país en el espacio eurasiático, como "espantapájaros" siempre ha sido muy cómodo para los países europeos, en especial británicos, alemanes y polacos.

El portavoz se preguntó: "¿Por qué privarse uno mismo a priori de la posibilidad de tener un socio así en el terreno económico-comercial?".

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Abogó por "la postura pragmática" que siempre defendió Moscú y en el pasado también los dirigentes europeos, y recordó que los mercados energéticos alternativos a Rusia son "voraces", aunque no descartó que la UE encuentre exportadores en el continente u Oriente medio.

Peskov también aseguró que, pese a todo, Rusia sigue dispuesta a suministrar gas a los países occidentales, aunque ahora sólo tras satisfacer las necesidades de otros mercados, como China o India.

Desde la negativa europea a importar gas y petróleo rusos debido a la guerra en Ucrania, Rusia ha incrementado sus exportaciones a ambos gigantes asiáticos, aunque los volúmenes son incomporables a los niveles de 2021.

Pese al alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán, las exportaciones de hidrocarburos rusos cayeron casi a la mitad en el primer trimestre de este año.

En cuanto al futuro de la OTAN en medio de las tensiones entre Washington y Bruselas, Peskov descartó la disolución de la Alianza; recordó que seguirá siendo "muy fuerte", ya que conservará su bloque europeo, aunque admitió que tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos.