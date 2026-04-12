Amenazan a la candidata colombiana Paloma Valencia con imagen fúnebre difundida en redes

El montaje, que circula en forma de capturas de pantalla, muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", acompañado de una corona de flores.

La publicación original fue compartida en TikTok por un usuario que posteriormente eliminó el contenido, aunque el pantallazo continúa replicándose en distintas plataformas.

Colombia está a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 31 de mayo, y Paloma Valencia ocupa el tercer lugar en la intención de voto, según una encuesta divulgada esta semana.

El Centro Democrático calificó la imagen como una "amenaza directa" contra su candidata. En un comunicado, el partido aseguró que este tipo de contenidos "busca sembrar odio contra la oposición" y advirtió que el uso de la muerte como herramienta política evidencia un deterioro del debate democrático.

La colectividad también recordó antecedentes de violencia política en Colombia y subrayó que hechos como este no pueden ser minimizados.

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"Colombia no puede olvidar que líderes han sido asesinados por defender sus ideas", señaló, en referencia al asesinato del senador y también candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió a tiros en un atentado en Bogotá.

Ese magnicidio, perpetrado en 2025, es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) rechazó la imagen en su cuenta de X con un mensaje de alerta: "Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?", escribió.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó "de manera categórica" las amenazas de muerte contra la candidata y denunció además la vandalización de una de sus sedes de campaña en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (este).

"Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos", escribió en su cuenta de X, donde añadió que las autoridades "están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección".