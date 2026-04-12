Cuatro fallecidos y 28 heridos en accidente entre vehículo liviano y autobús en Ecuador

La alerta llegó a las 04:31 hora local (09:31 GMT) y reportaba un siniestro de tránsito registrado en una vía a la provincia de Santa Elena (suroeste)

Información preliminar había revelado la existencia de cuatro personas fallecidas y nueve heridas, pero posteriormente la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) elevó a 28 el número de heridos.

Los ciudadanos afectados fueron atendidos en el lugar y trasladados a centros de salud.

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25 % de las atenciones registradas a enero de 2026 en la red pública de salud de Ecuador se generaron como producto de siniestros de tránsito.

La Coalición Movilidad Segura reveló este domingo que la siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país pues, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20.346 siniestros viales, que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidas en el lugar del siniestro.