Descubren un arbusto epífito, catalogado como "joya botánica" en la Amazonía de Ecuador

La nueva especie recibe su nombre de la cordillera de Shagmi, una ladera orientada al oeste de la región de la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, donde se encontró esta especie.

El descubrimiento no solo añade una nueva especie al inventario de la flora ecuatoriana sino que también lanza una alerta sobre la necesidad de proteger estos frágiles ecosistemas, precisó este domingo la UTPL.

Thibaudia shagmiana habita exclusivamente en los bosques montanos bajos sobre las mesetas de arenisca de la Cordillera del Cóndor, a unos 1.500 metros de altitud.

Este ecosistema, de suelos pobres en nutrientes y con neblina frecuente, fomenta la aparición de especies altamente especializadas y endémicas.

Al igual que muchas orquídeas, la Thibaudia shagmiana no echa raíces en el suelo sino que vive sobre los troncos y ramas de los árboles, aprovechando la humedad del ambiente.

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Sus flores son su rasgo más llamativo, pues tienen forma de tubo, son ligeramente pentagonales y lucen un color que va del magenta al escarlata. Estas flores crecen solitarias o en pequeños grupos directamente de las ramas.

La UTPL apuntó en un comunicado que, con solo siete individuos registrados en la localidad tipo, la especie ha sido propuesta bajo la categoría de "En Peligro Crítico" (CR).

Su hábitat se encuentra dentro de una concesión minera activa, lo que representa "una amenaza directa y grave" para la supervivencia a largo plazo de esta "joya botánica recién descubierta", advirtió.