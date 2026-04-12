Egipto analiza con EEUU y Pakistán las negociaciones con Irán tras la cita en Islamabad

El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelaty, recibió una llamada telefónica del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Wittkopf, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos regionales después de las conversaciones estadounidenses-iraníes en la capital paquistaní.

Según el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, Tamim Khallaf, Wittkopf informó al ministro Abdelaty sobre la posición de Estados Unidos en las negociaciones, en el marco de la estrecha coordinación y las consultas continuas entre El Cairo y Washington.

Durante la conversación, Abdelaty subrayó la importancia de mantener la vía diplomática, priorizar el diálogo y apostar por soluciones pacíficas que permitan alcanzar un consenso sobre todas las preocupaciones planteadas y preservar la seguridad y la estabilidad en la región.

Por su parte, el enviado estadounidense valoró positivamente el nivel de coordinación con Egipto, elogió la cooperación existente y los esfuerzos de El Cairo para apoyar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, y expresó la confianza de Washington en la continuidad de la labor egipcia en este ámbito.

En paralelo, Abdelaty mantuvo otra conversación telefónica con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohamed Ishaq Dar, para analizar los mismos acontecimientos y coordinar esfuerzos conjuntos tras las negociaciones en Islamabad.

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Khallaf indicó que Dar informó a su homólogo egipcio sobre el desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en el marco de la estrecha coordinación entre ambos países y de los esfuerzos compartidos para alcanzar acuerdos, dada la gravedad de la situación y sus posibles repercusiones en la paz y la seguridad regionales.

Ambos cancilleres destacaron la necesidad de continuar los esfuerzos conjuntos para impulsar el proceso diplomático, priorizar el diálogo y las soluciones pacíficas, evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad en la región.