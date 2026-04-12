El Kospi surcoreano cae un 1 % en la apertura ante bloqueo de Washington a Ormuz

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador caía un 1,15 %, o 67,35 puntos, hasta situarse en 5.791,52 unidades. En la sesión previa cerró con una subida del 1,4 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 0,19 %, o 2,05 puntos, hasta 1.091,58 enteros.

El declive de la Bolsa surcoreana sucede en medio del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país impondrá este lunes un bloqueo sobre la entrada y salida de buques en Ormuz, después de que las negociaciones entre Washington y Teherán terminarán sin acuerdo este fin de semana.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, tropezaba casi un 2,5 % en la apertura, mientras que las de su principal rival, SK Hynix, bajaban un ligero 0,44 %.

En fabricante de vehículos Hyundai Motor caía un 1,5 % y su empresa hermana Kia registraba una disminución de casi un 1 %.