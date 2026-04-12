Escrutinio electoral casi completo confirma la súper mayoría para la oposición en Hungría

Con el 96,9 % de los votos contados, el Tisza se lleva 138 de los 199 escaños de la Cámara, mientras que el hasta ahora gobernante partido Fidesz, obtiene 55 parlamentarios, frente a los seis de la formación extremista de derechas Nuestra Patria.

Gracias a esta mayoría parlamentaria, el gobierno de Magyar podrá dar marcha atrás al sistema "iliberal" introducido por Orbán, quien enmendó la Constitución, reformó varias veces a su favor la ley electoral y limitó numerosos derechos cívicos en el país.

En su primer discurso tras confirmarse su arrolladora victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno "un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN".

"El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE", dijo ante decenas de miles de sus seguidores, concentrados a orillas del río Danubio, enfrente del Parlamento de Hungría.

"Arreglaremos todas nuestras disputas con los países vecinos", agregó Magyar, sin nombrar explícitamente a Ucrania, con la que Orbán estuvo enfrentado en los últimos meses por la interrupción del tránsito de petróleo ruso hasta Hungría.

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Por ello, el primer ministro ultranacionalista había vetado en plena campaña electoral un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, invadida por Rusia desde 2022.

Por otra parte, Magyar dijo que habló esta misma noche con varios líderes de la UE, como el canciller federal alemán, Friedirch Merz, el presente francés, Emmanuel Macron, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además, adelantó que como nuevo jefe de Gobierno sus primeros viajes al exterior lo llevarán, Varsovia, Viena y Bruselas.