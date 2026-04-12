Gendarme argentino exdetenido en Venezuela corre 10K y pide liberación de presos políticos

Gallo corrió la prueba Supernova 10K con una indumentaria azul celeste y una capucha negra, en alusión a las que se utilizarían en centros de detención venezolanos. En su camiseta llevaba el mensaje: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

“Hoy corro con el motivo de que todavía están presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Mi petición es la misma de siempre: yo todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no me voy a quedar tranquilo”, expresó a la prensa local.

El gendarme aseguró que en ese país permanecen privadas de libertad más de 500 personas por motivos políticos, entre ellas ciudadanos extranjeros, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.

“Mi petición es que se siga luchando por los presos políticos y los extranjeros que están injustamente encerrados. No nos olvidemos de la situación en Venezuela. La situación sigue siendo la misma, el jueves hubo una represión. La lucha por la liberación de ellos todavía para mí sigue”, añadió.

Gallo, corredor desde hace más de diez años, indicó que uno de sus principales objetivos tras recuperar la libertad era volver a competir.

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En un mensaje publicado en la red social X tras la carrera, reafirmó su reclamo: “La causa sigue.!

El gendarme, de 34 años, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024, acusado de participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

En una breve comparecencia ante la prensa el 4 de marzo, el gendarme dijo que Rodeo 1 era "un lugar de bastante tortura psicológica".