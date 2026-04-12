Gloria McField-Nixon hará historia como primera mujer vicegobernadora de Islas Caimán

"Aporta una experiencia excepcional y un profundo compromiso con el servicio público, y estoy segura de que prestará un servicio extraordinario a la población de las Islas Caimán", afirmó en un comunicado la gobernadora Jane Owen.

Del mismo modo, Owen acogió con satisfacción el nombramiento y expresó su confianza en la capacidad de liderazgo de McField-Nixon que asumirá el cargo en julio.

McField-Nixon cuenta con casi 30 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el sector público, incluidas dos décadas como directora general.

El Gobierno caimanés indicó que su nombramiento es el resultado de lo que se ha descrito como un proceso de selección riguroso y transparente.

Por su parte, el vicegobernador, Franz Manderson, también expresó su firme apoyo a su sucesora.

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"Hereda una base sólida y sé que la llevará a cotas aún más altas", dijo, agregando que él estará "animando desde la barrera con gran orgullo".

McField-Nixon describió su nombramiento como un honor y afirmó que asume el cargo con humildad, entusiasmo y un fuerte sentido de la responsabilidad.

"Quiero reconocer el extraordinario legado de Franz Manderson, quien ha dado un ejemplo excepcional de liderazgo al servicio de los demás. Me comprometo a seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que él ha establecido", afirmó la futura vicegobernadora.

Asimismo, se comprometió a colaborar estrechamente con sus colegas de toda la administración pública.

En los próximos meses, McField-Nixon trabajará junto al gobernador, los líderes gubernamentales y Manderson para facilitar un traspaso de poderes sin contratiempos.

También se espera que lleve a cabo actividades preparatorias, como visitas a departamentos clave del Gobierno del Reino Unido y reuniones con homólogos internacionales.

La función pública de las Islas Caimán emplea a aproximadamente 5.000 personas en 14 ministerios y carteras, prestando servicios esenciales en todo el país.