Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE.UU. y advierte a buques militares que se acerquen

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país "bloqueará todos y cada uno de los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán.