La oposición de Hungría arrolla a Orbán y logra una súper mayoría en el próximo Parlamento

Con el escrutinio casi completo, su partido, el Tisza, obtuvo 138 de los 199 escaños, o sea, más de dos tercios de la Cámara, con los que podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás al "sistema mafioso" de Orbán, desde años en conflicto con la UE por no respetar los concepto del Estado de Derecho.

Mientras, el partido hasta ahora gobernante, el Fidesz, cofundado por Orbán en 1988, obtuvo este domingo solo 54 escaños, mientras que la formación de extrema derecha Nuestra Patria se llevó siete parlamentarios.

Tisza obtuvo un 53,5 % de los votos emitidos, con los que consigue casi un 70 % de los escaños, mientras que Fidesz se hizo con el 38 % de los votos, para obtener sólo el 27 % de los parlamentarios.

La jornada electoral estuvo marcada por una participación históricamente alta, con el 79,5 %, el nivel más alto registrado en este país excomunista desde la caída del Telón de Acero en 1989.

Desde su victoria electoral del año 2010, el Fidesz había enmendado en solitario, sin consultar con la oposición, la Constitución, reformado varias veces la ley electoral, y mermado derechos civiles, de libertad de prensa y del sistema de la Justicia.

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Además de enfrentarse a las instituciones durante años, Orbán se había posicionado como un arduo crítico de Ucrania y defensor de los intereses de Rusia, de la que Hungría depende energéticamente.

Al mismo tiempo, la corrupción fue creciendo bajo el Fidesz a niveles jamás vistos en Hungría, con un enriquecimiento extremo del círculo más íntimo del primer ministro, incluyendo su propia familia y amigos de la infancia.

Entre los hombres más ricos del país figuran tras 16 años de Orbán en el poder, su yerno y sobre todo su amigo de la infancia, Lörinc Mészáros, un antiguo fontanero gasista de su pueblo natal que cuenta con una fortuna de unos 4.500 millones de euros.

Precisamente el complejo sistema electoral, una mezcla de voto mayoritario y proporcional, que le venía dando una ventaja casi insuperable al partido de Orbán, hizo posible la "súper mayoría" para el Tisza, ya que logró superar al Fidesz con claridad no solo en los grandes centro urbanos sino también en muchas zonas rurales del país.

El propio Orbán reconoció apenas dos horas y media tras el cierre de los colegios su derrota y felicitó a Magyar, un antiguo correligionario suyo, por la victoria en las urnas.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo el mandatario ante sus seguidores.

Orbán había sido hasta ahora un referente para el populismo ultranacionalista de europeo e internacional, incluyendo el propio presidente estadounidense, Donald Trump, que pidió abiertamente el voto a su favor.

Tras confirmarse su victoria en las elecciones, Magyar lanzó un mensaje europeísta.

"El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE", dijo ante decenas de miles de sus seguidores, concentrados a orillas del río Danubio, enfrente del Parlamento de Hungría.

"Arreglaremos todas nuestras disputas con los países vecinos", agregó Magyar, sin nombrar explícitamente a Ucrania, con la que Orbán estuvo enfrentado en los últimos meses por la interrupción del tránsito de petróleo ruso hasta Hungría.

El líder de Tisza, de 45 años, anunció además que sus primeros viajes al exterior los llevará a Bruselas y Polonia, cuyo primer ministro, el liberal conservador Donald Tusk, era uno de los principales críticos de Orbán dentro de la UE.

Magyar proviene originalmente del entorno de Fidesz, donde ocupó varios cargos medios en la administración, al tiempo que estuvo casado durante años con la exministra de Justicia Judit Varga, con la que tiene tres hijos.

La dimisión de Varga en 2023 -forzada por el Fidesz- en medio de un escándalo por el encubrimiento de un acusado por pederastia, motivó a Magyar abandonar su partido y lanzarse en marzo de 2024 a la política como rival de Orbán para acabar con su hegemonía.

Apenas tres meses más tarde, Tisza, hasta entonces un partido minoritario, cuyo control fue asumido por el conservador, logró casi un 30 % de los votos en las elecciones europeas.

Desde entonces, Magyar fue reforzando su posición como líder de la oposición húngara, hasta entonces muy dividida por razones ideológicas, lo que había impedido superar a Orbán en las urnas en las elecciones de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Conservador en su visión del mundo, pero menos confrontativo que Orbán, sobre todo en cuanto a la posición de Hungría en la UE, el futuro primer ministro tendrá ahora la complicada tarea de no decepcionar sus votantes, que gran parte provienen de sectores progresistas, hartos del Fidesz en el poder durante tantos años.

Felicitaciones llegaron para Magyar desde toda Europa, con la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, que escribió en X que "Hungría voto a favor de Europa".

También el presidente francés, Emmanuel Macron, trasladó sus mejores deseos al líder del Tisza por su victoria.

"Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", dijo Macron en sus redes sociales.

También el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó por su "victoria aplastante" contra Orbán, quien estuvo hasta ahora bloqueando un préstamo de 90.000 millones de euros para su país, invadido por Rusia en 2022.

"Ucrania siempre ha aspirado a mantener relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos para intensificar nuestra cooperación con Hungría", dijo Zelenski en X.