Los líderes bálticos felicitan a Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

"Los húngaros han realizado una elección histórica, a favor de una Hungría libre y fuerte en una Europa unida y han rechazado las fuerzas que ignoran sus intereses. Felicitaciones a Péter Magyar por ganar las elecciones", escribió en X el primer ministro estonio, Kristen Michal.

En Letonia, la primer ministra Evika Silina saludó la "victoria histórica" del hasta ahora líder opositor y afirmó estar expectante por trabajar con él a favor "de los intereses y valores comunes europeos".

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, deseó a Magyar "fortaleza y éxito" y manifestó su ilusión por reforzar las relaciones entre sus respectivos países y la cooperación a nivel europeo.

Los tres países bálticos han sido firmes defensores de Ucrania desde la invasión rusa en 2022 y las simpatías entre Orbán y Putin le habían granjeado al primer ministro húngaro el rechazo de la mayoría de políticos de esos tres Estados.

Con más de dos tercios de los votos escrutados Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

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Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz.