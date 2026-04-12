Taiwán critica las medidas de China y denuncia prácticas coercitivas en el estrecho

La portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán, Michelle Lee, afirmó que muchas de las iniciativas incluidas en el plan ya habían sido aplicadas en el pasado por Pekín y suspendidas posteriormente "de forma arbitraria" y por "razones infundadas", lo que, a su juicio, ha perjudicado a sectores como la agricultura y la pesca en la isla, informó la agencia noticias CNA.
Según Lee, este tipo de medidas, caracterizadas por su "incertidumbre" y aplicación selectiva, constituyen tácticas de frente unido destinadas a influir en la economía y la sociedad taiwanesas mediante incentivos y restricciones que pueden modificarse unilateralmente.
La vocera subrayó que el Gobierno taiwanés apoya los intercambios a través del estrecho siempre que se desarrollen de forma "ordenada" y conforme a principios de "igualdad y dignidad", y aseguró que evaluará los riesgos de las iniciativas anunciadas para evitar impactos en la estructura económica de la isla.
Asimismo, defendió que cualquier cuestión que implique competencias gubernamentales debe abordarse a través de mecanismos de diálogo oficiales entre ambas partes, sin condiciones políticas previas y conforme a normas internacionales.
El pronunciamiento del Ejecutivo taiwanés se produce horas después de que la Oficina de Asuntos de Taiwán del Partido Comunista chino anunciara un paquete de diez medidas orientadas a ampliar los intercambios económicos, sociales y culturales, que incluyen la reanudación de vuelos directos, facilidades comerciales y propuestas de mayor integración en zonas próximas al estrecho.
Asimismo, el Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición en Taiwán, calificó las medidas de "regalo" y las presentó como una respuesta positiva a la reciente visita de su líder a Pekín.
La reacción llega en un ambiente de creciente tensión entre ambas partes y tras la reunión este viernes en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y la líder opositora taiwanesa, Cheng Li-wun, en la que ambas partes defendieron el impulso de los contactos y la cooperación.
Desde la llegada al poder en 2016 del Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia soberanista, China ha suspendido los contactos oficiales con el Gobierno taiwanés y ha intensificado su presión política, diplomática y militar sobre la isla, que considera parte de su territorio.