Una encuesta da al partido opositor Tisza como claro ganador en las elecciones de Hungría

Según el Centro de Investigaciones 21, el partido Nuestra Patria, de extrema derecha, habría logrado entrar en el Parlamento, con un 5 %, justo el umbral necesario para acceder a la Cámara.

Si bien estos datos ofrecen una orientación sobre las tendencias de voto, no se basan en datos reales de la votación de hoy.

Pero en caso de confirmarse estos niveles de apoyo, Péter Magyar podría estar al borde de una mayoría de dos tercios en el Parlamento, según un calculador de escaños del mismo centro de demoscopia.

Las elecciones terminaron este domingo a las 19.00 hora local (17.00 GMT) con una participación histórica, en la jornada electoral más importante desde la caída del comunismo en 1989, y que podría acabar con los 16 años de gobierno de Orbán.

A las 18.30, media hora antes del cierre de los colegios, había votado el 78,8 % de los electores, muy por encima del 73,5 % de la participación en las elecciones de 2002, hasta ahora la cifra más alta, según datos de la Comisión Electoral de Hungría.

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Los primeros resultados relevantes se esperan para después de las 22.00 local (20.00 GMT), con las encuestas dando una clara ventaja a Magyar, si bien el sistema electoral húngaro no excluye la posibilidad de que salga una mayoría en escaños para Orbán, incluso si tiene menos voto popular.