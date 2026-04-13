Aerolínea australiana Qantas anuncia subida de precios por el conflicto en Oriente Medio

La compañía indicó que, desde la presentación de sus resultados semestrales, "los precios del combustible de aviación se han más que duplicado y siguen siendo altamente volátiles", lo que eleva la previsión de gasto en carburante para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2026 a entre 3.100 y 3.300 millones de dólares australianos (1.850 y 1.970 millones de euros).

Qantas explicó que, aunque ha cubierto aproximadamente el 90 % de su exposición al crudo, sigue siendo vulnerable a los márgenes de refinado del combustible, que han subido de unos 20 dólares por barril en febrero hasta alcanzar picos cercanos a 120 dólares una vez empezada la guerra.

La aerolínea subrayó que la demanda de viajes hacia Europa continúa siendo sólida, lo que ha motivado el redireccionamiento de capacidad desde rutas en Estados Unidos y el mercado doméstico para incrementar frecuencias hacia ciudades como París y Roma.

Este ajuste se produce en un contexto más amplio de encarecimiento energético en Australia que ya afecta a otros sectores del transporte.

Plataformas de movilidad como Uber han anunciado recargos temporales en las tarifas para compensar el aumento del precio del combustible, trasladando parte del impacto a los consumidores.

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El encarecimiento está vinculado a la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tránsito de energías fósiles a nivel global por el que circula una quinta parte del petróleo mundial.

Pese al contexto, Qantas afirmó mantener una "posición financiera sólida" y señaló que continuará monitorizando la evolución del mercado energético y las condiciones económicas globales antes de actualizar sus previsiones para el ejercicio de 2027.

En su pasado ejercicio fiscal, Qantas registró un aumento del 28 % en su beneficio neto anual, que alcanzó los 1.600 millones de dólares australianos (960 millones de euros), impulsado entonces por la fuerte demanda de viajes tanto en el mercado doméstico como internacional.