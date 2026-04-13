Cinco muertes elevan a 517 los decesos en cárceles de El Salvador desde 2022, según ONG

"Al menos 517 salvadoreños han muerto bajo custodia estatal en el régimen de excepción, sin haber sido vencidos en juicio", publicó en X el SJH, que surgió en el contexto de este régimen y que brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.

Señaló que las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 91.000 detenidos bajo esta medida -como los penales Izalco y La Esperanza- y que en su gran mayoría no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

De acuerdo con la ONG, el 94% de las personas fallecidas "no tenían perfil de pandilleros" y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado "podrían superar las 1.000".

De acuerdo con un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.

El informe, que recaba "las versiones de familiares", ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31,8 % de los casos fueron "muertes violentas", mientras que un 31,6 % de las personas habría fallecido por "falta de atención médica por enfermedades".

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El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

A marzo de este año, distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, en un 98 % de los casos por detención arbitraria y en un 75 % con responsabilidad de los agentes de la Policía.

Además, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.