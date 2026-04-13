Delcy Rodríguez llama a venezolanos a superar diferencias y pedir cese de sanciones a EEUU

"Pido a cada venezolano que nos sumemos teniendo como norte nuestra identidad. Superemos nuestras diferencias para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela", pidió Rodríguez en un acto de conmemoración por el regreso de Hugo Chávez a la Presidencia, hace 24 años, tras un golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder.

Además, Rodríguez recordó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

"Venimos de un 3 de enero. Sabemos lo que significó. (...) Qué profundo dolor, qué heridas. Inmediatamente dijimos: vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos a dirimir nuestras diferencias, a entendernos como países", apuntó.

Asimismo, la presidenta encargada recordó el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, cuando Chávez fue desalojado del poder por casi dos días en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas.

"Venimos de un 11 y lo decimos: todo 11 tiene su 13. Tarde o temprano el 13 dará vida a Venezuela nuevamente. Tarde o temprano ese 13 se impondrá marcando la historia de nuestro camino", dijo sin profundizar sobre esta idea.

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Rodríguez recordó la convocatoria que hizo a una peregrinación contra las sanciones, que recorrerá el país desde el próximo 19 de abril hasta el 1 de mayo, cuando llegará a Caracas.

Previamente, durante la instalación de una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales, pidió apoyo también a empresarios y trabajadores para unirse a la "batalla" para el cese de las sanciones contra Venezuela.