Ecuador enfrenta una ola de calor sin precedentes con temperaturas superiores a 35 grados

La institución informó que durante los últimos días se han registrado temperaturas más altas de lo normal en varios sectores del país, especialmente en la región costera, como por ejemplo en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con 35,6 grados.

En Santa Rosa, una localidad de El Oro, cerca de la frontera con Perú, la temperatura llegó a los 35,8 grados; en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, a los 35 grados, y en Pichilingue, en Los Ríos, a 34 grados.

"Aunque estos son los valores medidos por el termómetro, la sensación térmica puede ser aún mayor y alcanzar alrededor de 40 grados en algunas localidades", señaló el Inamhi.

El instituto explicó que el escenario está asociado, entre otros factores, al ingreso de masas de aire seco provenientes del océano Pacífico y a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

"Como resultado, el ambiente se torna más caluroso, especialmente en sectores del Litoral donde el calor se siente con mayor intensidad", añadió.

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Entre el lunes y el jueves la institución prevé que haya niveles muy altos de temperatura durante el día, que pueden sobrepasar los 35 grados, y ha emitido una alerta para que los ciudadanos tomen precauciones.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señaló este lunes que las zonas más afectadas en esta semana serían las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, las Islas Galápagos y el occidente de la andina Loja, fronteriza con Perú.

Además, señaló que esta ola de calor también incrementaría el riesgo de que puedan ocurrir incendios forestales.

Por lo que recomendó a las personas que se mantengan hidratadas, que eviten la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, que usen ropa ligera y protector solar, que permanezcan en lugares con sombra, eviten actividad física intensa al aire libre y que no dejen a personas ni a mascotas dentro de vehículos.

También instó a evitar encender fogatas, quemar basura o vegetación o arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas que puedan provocar incendios.