El alcalde de Crans Montana comparece como imputado por incendio de bar en Nochevieja

La legislación del cantón suizo de Valais, al que pertenece Crans Montana, exige inspecciones anuales en todos los locales abiertos al público, pero el bar 'Le Constellation' no había sido revisado desde 2019, según reconoció el propio alcalde Nicolás Féraud algunos días después del drama.

Más de cuatro meses después de esa tragedia, que enlutó a Suiza, así como a Francia e Italia, que tuvieron varias víctimas en el incendio, 38 heridos por graves quemaduras siguen hospitalizados, de un total de 115 heridos que se registraron.

La investigación penal ahora incluye a un total de siete antiguos o actuales cargos electos y trabajadores del ayuntamiento, entre ellos un exresponsable de seguridad pública, quien en una audición anterior reconoció que considerando la cantidad de establecimientos públicos que hay en Crans Montana y el escaso personal destinado a las inspecciones era imposible respetar las normas y efectuar las visitas periódicas establecidas.

Por ello, las investigaciones que inicialmente se centraron en la pareja de propietarios del bar, luego se ampliaron a miembros de la administración local.

Todos ellos están imputados por incendio involuntario, lesiones corporales y homicidio por negligencia.

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El alcalde de Crans Montana fue denunciado por la familia de una víctima y ahora un familiar de otra víctima ha presentado una denuncia penal contra tres funcionarios del cantón de Valais por haber incumplido su deber de vigilancia.

El gerente de 'Le Constellation', Jaques Moretti, debía ser interrogado la semana pasada por los fiscales, pero la diligencia se aplazó luego de la presentación de dos certificados médicos que indicaban que sufre, entre otros trastornos, un "estado depresivo reactivo como consecuencia del shock postraumático sufrido tras el incendio del 1 de enero y su encarcelamiento", que duró 14 días.