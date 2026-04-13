El canciller chino afirma que bloqueo de Ormuz "no sirve a los intereses internacionales"

Wang, también director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), subrayó que la única vía para resolver la situación pasa por "alcanzar un alto el fuego integral y duradero mediante medios políticos y diplomáticos", según un comunicado difundido por la agencia oficial Xinhua.

El jefe de la diplomacia china añadió que Pekín "comprende plenamente las legítimas preocupaciones de seguridad" de los países árabes del Golfo y expresó su apoyo a EAU para salvaguardar su soberanía e intereses.

Asimismo, aseguró que China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional, incluido EAU, para "impulsar cuanto antes" el retorno a la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Según Xinhua, Al Mubarak agradeció los esfuerzos de China para "aliviar la situación en Oriente Medio" y expresó su expectativa de que Pekín "desempeñe un papel más importante".

Las declaraciones se produjeron en el marco de la visita oficial a China del príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a quien acompaña Al Mubarak, en un momento de especial impacto para los países del Golfo por su dependencia del estrecho de Ormuz.

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Wang destacó que este viaje constituye un "evento importante" para las relaciones bilaterales y dijo que espera que contribuya a reforzar la confianza política mutua y la cooperación práctica.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas energéticas del mundo y por él transita una parte significativa del comercio global de petróleo, en un momento de fuerte tensión después de que Irán impusiera restricciones al tráfico marítimo en respuesta al conflicto con Estados Unidos e Israel y de que Washington anunciara el bloqueo e interceptación de determinados buques en la zona.