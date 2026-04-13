El presidente de Ecuador anuncia una visita oficial a China para agosto próximo

En una entrevista radial, el jefe de Estado destacó los acuerdos de cooperación existentes con varias naciones en temas de seguridad y el apoyo estratégico de Estados Unidos, pero aclaró que eso no significa que el país andino esté cerrado a distintas opciones comerciales.

"Tenemos que seguir en comercio con todo el mundo. No podemos negar que tenemos una buena relación comercial con China, no podemos negar que la relación comercial que tenemos con Rusia da más de 400.000 empleos, especialmente en las provincias de El Oro y Los Ríos", dijo en la radio 'Forever'.

Agregó que el país no se puede cerrar "a hacer comercio con diferentes naciones que, en los últimos veinte años se han vuelto importantes socios comerciales del Ecuador", país que en marzo pasado suscribió con Estados Unidos un acuerdo de comercio recíproco, cuya renegociación se prevé para agosto.

"En el mes de agosto tenemos una visita oficial a China y con Rusia debemos mantener una buena relación", señaló Noboa sin más detalles.

Ni la Presidencia ni el Ministerio de Relaciones Exteriores consulados por EFE han proporcionado más detalles sobre la visita oficial.

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China se ha convertido en los últimos años en uno de los principales socios comerciales y financieros de Ecuador, especialmente en áreas como la obra pública y los recursos energéticos.

En junio pasado, en Pekín, Noboa y el presidente chino, Xi Jinping, asistieron a la firma del plan de cooperación para promover la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda.

El documento busca reforzar los lazos bilaterales en el marco de la iniciativa, a la que Ecuador se adhirió formalmente en 2018 y que ha servido de paraguas para la llegada de inversiones y financiación china a proyectos estratégicos en el país andino.

En ese evento, Xi señaló que ambas naciones deben ser "buenas amigas, basadas en el respeto y la confianza mutua".

También propuso impulsar proyectos clave, elevar el comercio bilateral a un "nuevo nivel" y fomentar intercambios en educación, cultura, medios y juventud.

Noboa, por su parte, elogió los "logros admirables" del desarrollo chino y destacó la "cooperación exitosa" entre ambos países, basada en "el respeto mutuo y el beneficio compartido".

Allí, Noboa expresó su deseo de profundizar la relación, ampliar los intercambios económicos y comerciales y potenciar la cooperación en ámbitos como la ciencia, la tecnología y la educación.