El republicano Tony Gonzales renuncia al Congreso tras escándalo de acoso a una empleada

"Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retiro", escribió Gonzales en su cuenta oficial de X.

El legislador, que cumple su tercer mandato y representa un distrito fronterizo entre San Antonio y El Paso, presentará su renuncia después de la publicación de mensajes de texto que, según el abogado de la familia de una de sus empleadas, documentan un intento de relación de carácter sexual entre el congresista y la trabajadora en 2024, hechos que han generado un intenso escrutinio político.

El caso, revelado a principios de marzo, ha provocado reacciones en ambos partidos y ha reavivado el debate sobre la conducta de los legisladores y los mecanismos de supervisión interna en el Congreso, en un contexto de creciente presión para esclarecer las circunstancias que rodean el caso.

Gonzales fue el segundo congresista en renunciar este lunes, luego de que el demócrata Eric Swalwell anunciara que dejaría su escaño por California, tras la denuncia de varias mujeres por agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a declinar a sus aspiraciones como gobernador del estado dorado.

Swalwell, que había estado en el Congreso estadounidense desde 2013, anunció su renuncia en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.