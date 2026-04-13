El sol peruano se aprecia 0,66 % sobre el dólar y cierra en 3,37 tras las elecciones

La divisa peruana cerró el lunes en 3,3725 por dólar, mientras que el viernes anterior a la jornada electoral lo había hecho en 3,3950.

Esto supone que la apreciación anual del sol es de 9,66 % en los últimos doce meses, mientras que desde inicio de año es un 0,25 %.

Si bien Keiko Fujimori tiene casi asegurada su presencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 16 % de los votos, su rival está todavía por confirmarse debido a los ajustados márgenes de diferencia entre tres candidatos.

Con el 63 % de las actas escrutadas, López Aliaga es el mejor posicionado para enfrentarse a Fujimori en la segunda vuelta con un 13,6 %, seguido del candidato de centro Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,4 %.

Estos resultados coinciden hasta el momento con el conteo rápido de 1.500 rápidas realizado por la encuestadora Datum, con un margen de error del 1 %.

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Sin embargo, otro muestreo de cerca de 1.000 actas de la encuestadora Ipsos apunta a la posibilidad de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos con el Perú), alfil del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pueda disputarle la segunda plaza a López Aliaga.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.