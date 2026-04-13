Embajadores de la OTAN visitarán Japón y Corea del Sur, según medios

La delegación, que representa a alrededor de 30 Estados miembros, realizará una visita de tres días a Seúl, que concluirá el miércoles, según fuentes del Ministerio de Exteriores surcoreano citadas por la agencia de noticias Yonhap.

La delegación tiene previsto reunirse el martes con el canciller surcoreano, Cho Hyun, y posteriormente asistir a una sesión informativa a cargo del viceministro de estrategia diplomática e inteligencia, Jeong Yeon-doo. También visitarán un complejo industrial para conocer el sector de defensa surcoreano.

La Cancillería, por su parte, dijo a EFE que la información citada "no parece ser errónea".

Previamente, la cadena de televisión nipona NHK había informado de que los embajadores de la Alianza Atlántica se reunirán en los próximos días con miembros del gabinete de Sanae Takaichi y con empresarios japoneses, en un contexto de aumento del gasto militar en Europa.

Asimismo, visitarán una base estadounidense en Yokosuka, a unos 65 kilómetros al sur de la capital japonesa, Tokio. Durante su visita, abordarán el fortalecimiento de los lazos militares entre Pekín y Moscú, entre otros, informa NHK.

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El magnitud de esta visita sin precedentes marcará un impulso para fortalecer los lazos de seguridad con la OTAN en la región del Indopacífico, en el marco de las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que pone en duda su compromiso con la alianza.