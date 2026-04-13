Europa apunta a una sesión negativa con brent disparado tras amenazas de EEUU sobre Ormuz

A las 7:15 horas, y mientras el euro sube a 1,168 dólares, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,46 %; los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 1,40 %; y los de la Bolsa de Londres, el 0,60 %.

Asimismo, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street también adelantan una jornada en rojo, aunque con caídas que oscilan entre el 0,60 %, en el caso del Dow Jones de Industriales, y el 0,80 %, en el del tecnológico Nasdaq.

Mientras, en el mercado de materias primas, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, reacciona con fuertes subidas a las tensiones en Oriente Medio.

A las 7:30 horas, el brent se dispara el 7,34 %, hasta los 102,19 dólares; mientras que el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés) se revaloriza el 8,49 %, hasta los 104,77 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

El petróleo sube con fuerza después de que este fin de semana las negociaciones entre EE. UU. e Irán, celebradas en Pakistán, hayan finalizado sin acuerdo, y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

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El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes.

En este contexto de mayores tensiones geopolíticas, en Asia, los principales mercados también cotizan a la baja: el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,24 %, mientras que el Nikkei de Tokio cede el 0,87 % y la Bolsa de Shanghái, el 0,11 %.

Los mercados bursátiles internacionales vuelven este lunes al tono negativo después de cerrar la semana pasada con ganancias casi de forma generalizada, animadas por el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán, y a la espera de las negociaciones que se iniciaron el sábado en Pakistán.

Después de que las partes cerraran dichas negociaciones sin acuerdo, y tras las amenazadas lanzadas por Trump sobre el estrecho de Ormuz, la incertidumbre vuelve a los mercados.

Entre las materias primas, el precio del oro cae el 0,53 %, hasta los 4.724,35 dólares la onza. La plata, por su parte, cede el 1,77 %, hasta los 74,53 dólares.

El bitcóin se deja el 0,93 % y cotiza en los 70.700,25 dólares.